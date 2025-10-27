Amici 25 Tommaso rompe il silenzio dopo l’eliminazione improvvisa della Celentano

Dopo l’eliminazione improvvisa da Amici 2025, Tommaso rompe il silenzio con un post pubblicato su Instagram in cui parla di quanto accaduto. Il commento è arrivato poco dopo la puntata in cui Alessandra Celentano ha scelto, a sorpresa, di eliminare il ballerino dalla scuola. Amici 2025, Tommaso eliminato a sorpresa dalla Celentano. L’ eliminazione di Tommaso da parte di Alessandra Celentano è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno infatti si aspettava la decisione dell’insegnante di ballo che ha messo fine al sogno del ballerino nella scuola di Maria De Filippi. Durante la puntata di Amici 25 del 26 ottobre, la Celentano ha comunicato la sua scelta a Tommaso, sorprendendo sia il concorrente che il pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

