Matilde Sofia Fazio è la ballerina eliminata nell’ultima puntata di Amici 25, andata in onda domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5. La giovane allieva di Veronica Peparini ha perso la sfida contro Paola, giudicata da Francesca Bernabini, ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente la scuola. Poche ore dopo l’ eliminazione, Matilde ha voluto salutare il pubblico con un lungo messaggio su Instagram, dove ha raccontato le sue emozioni e ringraziato chi le è stato vicino durante il percorso. Una puntata ricca di colpi di scena. L’ultima puntata del pomeridiano di Amici 25 ha lasciato tutti senza parole. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, Matilde torna sui social dopo l’eliminazione: il messaggio