Amici 25 Matilde e Frasa | le prime parole dopo l' eliminazione dal talent show

La puntata del 26 ottobre ha visto tre allievi uscire dalla scuola: tra lacrime e ringraziamenti, Matilde e Frasa raccontano la loro esperienza sui social. Nella puntata di Amici 25 andata in onda il 26 ottobre, tre allievi hanno dovuto dire addio alla scuola: Tommaso Troso, Frasa e Matilde Fazio. Tommaso è stato eliminato dalla maestra Alessandra Celentano, mentre Frasa e Matilde hanno perso le rispettive sfide contro Angie e Paola. Tutti e tre hanno poi condiviso le proprie emozioni sui social, raccontando la loro esperienza e i sentimenti provati. La sfida tra Matilde Fazio e Paola è stata decisa da Francesca Bernabini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

