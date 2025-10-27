Amici 25 le pagelle di domenica 26 novembre | Angie è la nuova stella Plasma si infrange su Gazzelle

Domenica 26 novembre è andata in ondala quarta puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Angie vince la sfida con Frasa e brilla con Poco Poco, male Plasma che cade sulle note di Non sei tu di Gazzelle. Qui le pagelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Gard si riscatta e conquista tutti, mentre Michelle ci mostra il suo abisso. Le pagelle della quarta puntata del Pomeridiano di Amici 25 sono un giro sulle montagne russe. Chi ha brillato e chi, invece, ci ha deluso? Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it # - facebook.com Vai su Facebook

Michelle e Frasa sprofondano nelle sabbie mobili, mentre Valentina convince tutti! Le pagelle della terza puntata del Pomeridiano di #Amici25 raccontano di una gara con troppe "meteore". Chi ha brillato e chi, invece, ci ha deluso? https://allmusicitalia.it/ami - X Vai su X

Amici 25, le pagelle di domenica 26 novembre: Angie è la “nuova” stella, Plasma si infrange su Gazzelle - Domenica 26 novembre è andata in ondala quarta puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... Scrive fanpage.it

Amici, le pagelle: Emma giudice strepitosa (8), Celentano spietata con Tommaso (4), Angelina Mango come Mina (8) - Promossi e bocciati, top e flop della puntata di domenica 26 ottobre del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi ... Si legge su libero.it

Amici 25 (12 ottobre), le pagelle: Alessandra Celentano mamma tigre (7), Oriella Dorella giudice pazzesca (8) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 12 ottobre 2025 dello storico talent show di Maria De Filippi ... Come scrive libero.it