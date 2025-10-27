Amici 25 le pagelle della puntata di domenica 26 ottobre | Emma preziosa la maestra Celentano spiazza tutti!
Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi della 25esima edizione di Amici? Scopritelo nelle pagelle dell'ultima puntata del talent show di condotto da Maria De Filippi!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Argomenti simili trattati di recente
Gard si riscatta e conquista tutti, mentre Michelle ci mostra il suo abisso. Le pagelle della quarta puntata del Pomeridiano di Amici 25 sono un giro sulle montagne russe. Chi ha brillato e chi, invece, ci ha deluso? Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it # - facebook.com Vai su Facebook
Michelle e Frasa sprofondano nelle sabbie mobili, mentre Valentina convince tutti! Le pagelle della terza puntata del Pomeridiano di #Amici25 raccontano di una gara con troppe "meteore". Chi ha brillato e chi, invece, ci ha deluso? https://allmusicitalia.it/ami - X Vai su X
Amici 25, le pagelle di domenica 26 novembre: Angie è la “nuova” stella, Plasma si infrange su Gazzelle - Domenica 26 novembre è andata in ondala quarta puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi ... Come scrive fanpage.it
Amici 25, le pagelle della quarta puntata: la stoccata di Maria a Celentano (9), il teatrino di Pettinelli e Zerbi (4) - Le pagelle della quarta puntata di Amici 25, in onda nella domenica del 19 ottobre. Segnala dilei.it
Amici 25, le pagelle della terza puntata: polemica fra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli (9), l’anima fragile di Pierpaolo (8) - Amici 25, le pagelle della terza puntata: polemica fra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli , svelata l’anima fragile di Pierpaolo ... Scrive dilei.it