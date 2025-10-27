Amici 25 Frasa eliminato | le prime parole sui social

L’e liminazione di Frasa da Amici 25 è andata in onda nella puntata di domenica 26 Ottobre 2025. Il cantante, una volta terminata la messa in onda, ha scelto di affidare ai social le sue prime parole dopo l’uscita dal talent show. Il suo messaggio, autentico e pieno di gratitudine, ha toccato il cuore dei fan. Oltre a lui, anche altri due allievi hanno dovuto dire addio alla scuola di Maria De Filippi: Tommaso Troso e Matilde Fazio. Una puntata di Amici carica di emozioni. Durante la diretta di domenica, la scuola di Amici 25 è stata travolta da una serie di colpi di scena. Oltre alla decisione di Alessandra Celentano di eliminare Tommaso Troso, il pubblico ha assistito all’uscita di Matilde e di Frasa, quest’ultimo sconfitto nella sua sfida contro Angie. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, Frasa eliminato: le prime parole sui social

