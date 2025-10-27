Amici 25 Frasa e Tommaso eliminati | le prime dichiarazioni social dei due ex allievi

Colpo di scena durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24: Tommaso Troso, Matilde Fazio e Frasa sono stati costretti a lasciare definitivamente il talent show di Canale 5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Frasa e Tommaso eliminati: le prime dichiarazioni social dei due ex allievi

Scopri altri approfondimenti

Angie é la nuova allieva che entra al posto di Frasa, ecco il suo profilo Instagram $Amici25 - X Vai su X

Ad Amici 25 scoppia il caso Frasa: Anna Pettinelli pensa di sostituirlo, ma è Rudy Zerbi a rivelarlo, spiazzando l’allievo. Ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, le prime parole di Tommaso dopo l’eliminazione - Ieri, nel corso della nuova puntata di Amici 25, la maestra Celentano ha deciso a sorpresa di eliminare il suo allievo Tommaso Troso. Segnala novella2000.it

Amici 25, anticipazioni della 5ª puntata: eliminati Tommaso, Frasa e Matilde - Tripla eliminazione nel corso della registrazione di Amici del 24 ottobre: i ballerini Tommaso e Matilde, e il cantante Frasa ... Da it.blastingnews.com

Amici 25, puntata del 26/10/25: eliminati Frasa, Tommaso e Matilde, nella scuola entrano Angie e Paola - Si è appena conclusa la quarta puntata del pomeridiano di Amici 25, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che vede la ... Come scrive isaechia.it