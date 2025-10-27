Ambienti lavorativi sani e sicuri In campo l' innovazione

Dal 20 ottobre scorso e fino a domani, si celebra la Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, promossa da EU-OSHA - Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro - e coordinata in Italia da INAIL, con il coinvolgimento delle Regioni e delle parti sociali. Questa edizione 2025 conclude la campagna triennale dedicata al tema “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale”, che pone l’attenzione sulle opportunità e le sfide della trasformazione digitale: dal lavoro da remoto all’uso dell’intelligenza artificiale, dalla robotica collaborativa alla gestione dei dati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ambienti lavorativi sani e sicuri In campo l'innovazione

