Alzheimer | le 10 domande che aiutano a riconoscerlo

Nel mondo oltre 55 milioni di persone convivono con una forma di demenza, e circa il 60 per cento dei casi è legato al morbo di Alzheimer, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ogni anno si registrano quasi 10 milioni di nuove diagnosi, e le previsioni indicano che, entro il. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Prendersi cura di una persona cara con demenza o Alzheimer è un atto d'amore immenso. Ma è anche un viaggio faticoso, pieno di domande, dubbi e giornate difficili. Non puoi essere solo/a in questo viaggio. Nasce “Prendersi Cura con Competenza”: un cicl - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sono gli ‘exergames’, i videogiochi che aiutano a contrastare l’Alzheimer - Una console contro l’Alzheimer: gli “exergames”, videogiochi che uniscono il divertimento del gaming all’esercizio fisico stimolando corpo e mente, possono risultare un alleato prezioso nella lotta ... Riporta quotidiano.net

Sanremo 2025 e le canzoni su Alzheimer e depressione, così i cani aiutano i pazienti che ne soffrono - A Sanremo le canzoni di Simone Cristicchi e Fedez accendono i riflettori su chi è colpito da depressione o affetto da Alzheimer. Scrive fanpage.it

Sei alimenti che aiutano a prevenire l'Alzheimer - Negli ultimi anni diversi studi hanno parlato di come l’alimentazione possa essere un fattore chiave nella prevenzione dell’Alzheimer, provando a identificare quali alimenti in particolare possono ... Si legge su gazzetta.it