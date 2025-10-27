Always Wands | 10 anni di passione eventi magici e collezionismo nel mondo di Harry Potter
C’è un luogo, in Italia, dove la magia non si spegne mai. Un punto d’incontro tra oggetti incantati, memorabilia cinematografica, artigianato di altissimo livello ed eventi straordinari con protagonisti del Wizarding World. Quel luogo si chiama Always Wands: da oltre 10 anni il punto di riferimento per ogni fan di Harry Potter. In questo articolo ti raccontiamo la storia di questo shop straordinario, diventato negli anni molto più di un semplice negozio online: un vero polo magico per la community italiana, un collezionismo che si vive, e un ponte tra passione, arte e ufficialità. Un decennio di passione: la storia di Always Wands. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Hai mai sognato di ricevere la tua Lettera per Hogwarts? @rainbowla.b mentre apre la sua lettera personalizzata creata da Always Wands…Non è solo un regalo. È un ricordo da custodire per sempre. Ordina la tua ora. La magia ti aspetta! https://always - facebook.com Vai su Facebook