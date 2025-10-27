Altro fiocco azzurro in casa Prejalmini | è nato Davide il dodicesimo figlio | Foto

La nascita è avvenuta sabato al Gaslini: in un'Italia segnata dal costante calo delle nascite, la famiglia residente nel quartiere di Sestri Ponente rappresenta una rarità.

