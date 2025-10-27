Altra crisi Israele-Onu | le accuse all' Unifil e la tensione in Libano

L'esercito israeliano ha accusato l'Unifil, la forza di pace delle Nazioni Unite in Libano, di aver abbattuto ieri uno dei suoi droni utilizzati per scopi di intelligence durante una missione di "routine" nel sud del Paese. "Un'indagine iniziale suggerisce che le forze dell'Unifil di stanza nelle vicinanze abbiano deliberatamente aperto il fuoco sul drone e lo abbiano abbattuto", ha scritto il portavoce dell'esercito israeliano, il tenente Nadav Shoshani, su X, affermando che è in corso un'indagine per esaminare le circostanze dell'incidente. Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha lanciato una decina di giorni fa l'allarme per i continui bombardamenti e attacchi di droni che Israele lancia contro il Libano "quasi quotidianamente", nonostante l'accordo di cessate il fuoco firmato dai due Paesi il 27 novembre 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Altra crisi Israele-Onu: le accuse all'Unifil e la tensione in Libano

