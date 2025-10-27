Alta tensione la Lituania chiude i confini con la Bielorussia e annuncia | Abbatteremo i loro palloni aerostatici
La Lituania ha chiuso il suo confine con la Bielorussia a tempo indeterminato dopo che alcuni palloni aerostatici hanno violato lo spazio aereo lituano per la terza notte consecutiva. Lo ha annunciato il Centro nazionale di gestione delle crisi della Lituania affermando che i valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi “per un periodo indefinito”. L a Lituania condivide un confine di 680 chilometri con la Bielorussia. Tra Lituania e Bielorussia la tensione è altissima. La Lituania chiuderà il confine con la Bielorussia e abbatterà i palloni aerostatici che violeranno il suo spazio aereo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
