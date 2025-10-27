Alpine A110 diventerà elettrica Arriverà nel 2026 su piattaforma dedicata

Il marchio sportivo francese chiude il capitolo termico della sua icona e si prepara a rilanciarla nel 2026 in versione 100% elettrica. Sarà ispirata alla concept E-ternité del 2022. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Alpine A110 diventerà elettrica. Arriverà nel 2026 su piattaforma dedicata

