Alonso si ritira all'improvviso in Messico e sparisce ogni team radio | cosa è successo davvero con Aston Martin

Il ritiro improvviso di Fernando Alonso al GP del Messico ha insinuato diversi sospetti: nessuna comunicazione radio con Aston Martin e un box impreparato all’arrivo dello spagnolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nel Clásico contro il Barça, Xabi Alonso ha schierato Eduardo Camavinga come esterno destro. Ma in quante posizioni diverse lo abbiamo già visto giocare con la maglia del Real?! - facebook.com Vai su Facebook

Il ritiro nella #Sprint mette #Alonso in svantaggio Ecco le dichiarazioni dello spagnolo dopo il Q3 #F1 #AustinGP #USAGP - X Vai su X

Alonso si ritira all’improvviso in Messico e sparisce ogni team radio: cosa è successo davvero con Aston Martin - Il ritiro improvviso di Fernando Alonso al GP del Messico ha insinuato diversi sospetti: nessuna comunicazione radio con Aston Martin e un box impreparato ... Segnala fanpage.it