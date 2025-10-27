All' Oratorio di Santa Maria Vergine l' omaggio musicale a Walt Disney

Un viaggio attraverso le colonne sonore più amate di tutti i tempi, nate nella centenaria ‘fabbrica dei sogni’ Disney. “Omaggio a Walt Disney” è il concerto-spettacolo che il Complesso Strumentale del Centro di Produzione Musicale della Toscana diretto da Giuseppe Lanzetta presenta martedì 28. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

