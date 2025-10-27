All’Olimpico arriva il Parma | la Roma di Gasperini non vuole fermarsi
Dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Roma guarda già avanti. Mercoledì alle 18:30, all’Olimpico, i giallorossi ospiteranno il Parma per l’unico turno infrasettimanale di Serie A di questa parte di stagione. Una partita da non sottovalutare: la Roma vuole difendere il primo posto, mentre gli emiliani arrivano nella Capitale con la voglia di riscattarsi dopo il pareggio senza reti contro il Como. La squadra di Cuesta, ferma a quota otto punti in classifica, ha mostrato solidità e organizzazione nell’ultima uscita. Contro gli uomini di Fabregas ha costruito diverse occasioni, lasciando però il campo con un pizzico di rammarico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
