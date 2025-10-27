Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l’isolamento e lo stress del ricovero

(Adnkronos) – Realtà virtuale per migliorare l'esperienza del ricovero e guarire la psiche, insieme al corpo. Accade all'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, primo in Italia – annuncia l'Irccs fondato da Umberto Veronesi – a offrire ai suoi pazienti in ambito terapeutico 'Inner Healing', una soluzione tecnologica che attraverso uno speciale visore permette di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

