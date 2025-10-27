All' Hotel Elite la presentazione dell' antologia Mestrini per sempre

Mercoledì 29 ottobre, all’Hotel Elite di Mestre alle ore 18.00, sarà presentata l’antologia Mestrini per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Mestre, a cura di Annalisa Bruni e Nilla Patrizia Licciardo (Roma, Edizioni della Sera, 2025), con prefazione di Edoardo Pittalis e postfazione di Maria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it