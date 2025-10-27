All' Hotel Elite la presentazione dell' antologia Mestrini per sempre
Mercoledì 29 ottobre, all’Hotel Elite di Mestre alle ore 18.00, sarà presentata l’antologia Mestrini per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Mestre, a cura di Annalisa Bruni e Nilla Patrizia Licciardo (Roma, Edizioni della Sera, 2025), con prefazione di Edoardo Pittalis e postfazione di Maria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Design, relax, mare e tramonti: il Collini Hotel Mykonos WorldHotels Elite sta arrivando! A Fanari, tra natura selvaggia e mare cristallino troverai suite vista mare, jacuzzi privata, Spa panoramica e aperitivi al tramonto. - facebook.com Vai su Facebook