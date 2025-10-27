Allenatore Juventus | in tre in corsa per raccogliere l’eredità di Tudor Chi sono e qual è al momento l’idea di Comolli Novità importanti
Allenatore Juventus: tre in lizza per il dopo Tudor, esonerato. Chi sono e qual è attualmente la posizione di Comolli. Aggiornamenti importanti. Un casting che entra nel vivo, un nome su tutti che infiamma le speranze. La Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor, è a caccia del nuovo allenatore, e il grande favorito, secondo l’inviato di Sky Sport Francesco Cosatti, è Luciano Spalletti. L’ex CT della Nazionale sarebbe il prescelto del Direttore Generale Damien Comolli. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Spalletti, il preferito di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Via Igor Tudor, dentro Massimo Brambilla Chi è il nuovo allenatore della Juventus: https://fanpa.ge/fINuz - facebook.com Vai su Facebook
$Tudor non è più l'allenatore della $Juventus - X Vai su X
Tre allenatori in corsa in tre stagioni di fila: non era mai successo nella storia della Juventus - Tre allenatori cambiati in corsa in tre stagioni di fila. Riporta gianlucadimarzio.com
Nuovo allenatore Juve, ormai è deciso! Tanti nomi, ma c’è una lista precisa. Chi sarà il favorito? Le ultime - La situazione La Juventus ha ufficialmente deciso di voltare pagina: Igor Tudor non è più l’allenatore bianconero. Scrive calcionews24.com
Tudor esonerato, il prossimo allenatore della Juve? Tra Spalletti, Mancini e Palladino i bookie puntano su... - Il successo sulla stessa Juve mette invece più al riparo Maurizio Sarri, nelle previsioni degli operatori. corrieredellosport.it scrive