Allenatore Juventus: tre in lizza per il dopo Tudor, esonerato. Chi sono e qual è attualmente la posizione di Comolli. Aggiornamenti importanti. Un casting che entra nel vivo, un nome su tutti che infiamma le speranze. La Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor, è a caccia del nuovo allenatore, e il grande favorito, secondo l’inviato di Sky Sport Francesco Cosatti, è Luciano Spalletti. L’ex CT della Nazionale sarebbe il prescelto del Direttore Generale Damien Comolli. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Spalletti, il preferito di Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenatore Juventus: in tre in corsa per raccogliere l’eredità di Tudor. Chi sono e qual è al momento l’idea di Comolli. Novità importanti