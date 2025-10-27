Allenatore Juve Spalletti è il primo nome per la panchina | il punto dopo l’esonero di Tudor
Inter News 24 Allenatore Juve, le ultime sulla panchina bianconera con Spalletti dopo l’ufficialità dell’esonero di Igor Tudor. Tutti i dettagli in merito. In casa Juventus, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Luciano Spalletti possa essere il nuovo allenatore, dopo l’esonero ufficiale di Igor Tudor. Come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, il club bianconero ha individuato in Spalletti la prima scelta per il post Tudor. L’ex tecnico di Roma, Inter e Napoli è considerato la figura ideale per rilanciare i bianconeri, dopo un inizio di stagione che non ha soddisfatto le aspettative. 🔗 Leggi su Internews24.com
