Allenatore Juve Paganini spiazza | Mi dicono che Comolli stia guardando all’estero! C’è sempre Zidane libero… L’indiscrezione

Allenatore Juve, il giornalista Paolo Paganini ha spiazzato tutti per la candidatura della panchina bianconera dopo l’esonero di Tudor.. La Juve, dopo l’esonero di Igor Tudor, è a caccia del nuovo allenatore, e se i nomi italiani di Luciano Spalletti (in pole), Roberto Mancini e Raffaele Palladino restano i più gettonati, attenzione alle mosse del Direttore Generale Damien Comolli. Secondo il giornalista Paolo Paganini, il dirigente francese starebbe guardando con grande interesse anche al mercato internazionale. Si parla di #Spalletti #Mancini e #Palladino ma siamo proprio sicuri che il prossimo allenatore della #Juventus sarà italiano? Perché mi dicono (non solo dal Principato) che #Comolli sta guardando all’estero! Qualcuno gli dica che c’è sempre #Zidane libero — Paolo Paganini (@PaPaganini) October 27, 2025 I candidati italiani: Spalletti, Mancini, Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenatore Juve, Paganini spiazza: «Mi dicono che Comolli stia guardando all’estero! C’è sempre Zidane libero…». L’indiscrezione

