Allenatore Juve che zavorra a bilancio | Tudor e Motta ancora sotto contratto fino al 2027 costano 25 milioni lordi Un ostacolo per la scelta del nuovo tecnico
Allenatore Juve, che zavorra a bilancio dopo gli esoneri di Thiago Motta e Tudor: tutte le cifre e i dettagli. La Juventus ha un problema, e non è solo in panchina. L’esonero di Igor Tudor, arrivato dopo una crisi nera di otto partite senza vittorie, ha aperto la caccia al successore (con Spalletti e Palladino in pole), ma ha anche fatto emergere un ostacolo economico che complica enormemente i piani di Damien Comolli. Come riportato da Nicolò Schira, il club si trova a gestire una situazione finanziaria paradossale: ha due staff tecnici completi a libro paga. La scelta del nuovo allenatore, infatti, non sarà solo tecnica, ma dovrà tenere conto di un bilancio già appesantito dai costi dei precedenti esoneri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
