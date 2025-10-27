Allenatore Juve apertura totale di Spalletti | cosa filtra sull’ex Inter

Inter News 24 Allenatore Juve, le ultime sulla panchina bianconera con Spalletti dopo l’ufficialità dell’esonero di Igor Tudor. Tutti i dettagli in merito. Il casting per la panchina della Juventus è entrato nella sua fase decisiva. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la promozione ad interim di Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera sta accelerando i tempi per chiudere la trattativa con il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il nome su cui la Juventus ha puntato con decisione è Luciano Spalletti. A differenza delle voci che indicavano una lunga lista di candidati, Pedullà conferma che il club ha già avviato contatti concreti con l’ex CT della Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenatore Juve, apertura totale di Spalletti: cosa filtra sull’ex Inter

