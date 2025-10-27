Neanche il tempo di riordinare le idee che una nuova giornata di Serie A è alle porte, un turno infrasettimanale pronto a mescolare nuovamente le carte di un campionato fin qui sicuramente avvincente. Roma impegnata mercoledì alle 18:30 contro il Parma, in un’ Olimpico che deve tornare certezza per i giallorossi, ma il tutto si apre con le due sfide di domani: il Napoli a Lecce e il Milan sul campo dell’Atalanta. Poco fa ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ed interessante è il passaggio sugli infortunati della rosa, visto che domenica prossima sarà proprio la banda di Gasperini a fare visita ai rossoneri a San Siro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Allegri: "Pulisic sicuramente out con la Roma, spero sia a disposizione Estupinian"