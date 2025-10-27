Allegri | Leao è più bravo a far gol da fuori che da dentro l’area Deve essere più cinico dentro l’area

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, alla parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, sfida valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 a Bergamo. La conferenza di Allegri. Inizia un ciclo di partite importanti. «Sappiamo che le partite sono complicate, ma tutte lo sono. Anche contro il Pisa ci siamo complicati la vita, potevamo far meglio. La cosa importante è pensare a domani: recupereremo Loftus-Cheek domani, Pulisic prima di Parma e poi vediamo. Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

