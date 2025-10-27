Allegri Leao da 20-25 gol contro l' Atalanta è uno scontro diretto

MILANO (ITALPRESS) – “Se Leao può fare 20-25 gol? Credo che possa fare quel numero di gol. Sta crescendo di condizione e si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante. Deve migliorare dentro l'area: ha avuto occasioni importanti e le ha sfruttate poco. Deve essere più cinico e migliorare molto in area, ma da fuori area fa bei gol”. Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di campionato sul campo dell' Atalanta. “Gimenez? Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. E' un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan – ha aggiunto in conferenza stampa il mister rossonero – Giocare a Bergamo è sempre difficile, sarà uno scontro diretto perchè l'Atalanta è una delle candidate ai primi quattro posti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

