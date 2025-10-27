Allegri Leao da 20-25 gol contro l' Atalanta è uno scontro diretto

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO (ITALPRESS) – “Se Leao può fare 20-25 gol? Credo che possa fare quel numero di gol. Sta crescendo di condizione e si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante. Deve migliorare dentro l'area: ha avuto occasioni importanti e le ha sfruttate poco. Deve essere più cinico e migliorare molto in area, ma da fuori area fa bei gol”. Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di campionato sul campo dell' Atalanta. “Gimenez? Santiago sta facendo bene, lavora molto per la squadra. E' un bravo giocatore, i gol li ha sempre fatti e li farà anche al Milan – ha aggiunto in conferenza stampa il mister rossonero – Giocare a Bergamo è sempre difficile, sarà uno scontro diretto perchè l'Atalanta è una delle candidate ai primi quattro posti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

allegri leao da 20 25 gol contro l atalanta 232 uno scontro diretto

© Iltempo.it - Allegri “Leao da 20-25 gol, contro l'Atalanta è uno scontro diretto”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

allegri leao 20 25Allegri "Leao da 20-25 gol, contro l'Atalanta è uno scontro diretto" - Sta crescendo di condizione e si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante. Si legge su laprovinciacr.it

allegri leao 20 25Milan, Allegri: «Contro l'Atalanta è uno sconto diretto. Leao può fare 20-25 gol» - Dopo il pari con il Pisa, con tanto di sorpasso in vetta di Napoli (3- Segnala msn.com

allegri leao 20 25Allegri su Leao: "Si sta convincendo delle sue caratteristiche da attaccante. Ecco dove deve migliorare" - Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Leao 20 25