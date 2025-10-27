Allegri fa causa a un produttore porno per aver divulgato il suo numero di telefono durante uno spettacolo dal vivo
2025-10-24 08:29:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha intrapreso un’azione legale contro il produttore pornografico Andrea Dipre per uno presunta violazione della privacy. Secondo i rapporti La Gazzetta dello Sport l’allenatore ha sporto denuncia dopo che Diprè, nel corso di una diretta sui social, mostrerà il tuo numero di telefono personale. I fatti risalgono al periodo in cui Allegri era allenatore della Juventus. In Luglio 2023 Nel corso di una trasmissione su TikTok, Diprè fece una telefonata all’allora allenatore bianconero, spacciandosi per un avvocato legato alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Buone notizie su Ruben Loftus-Cheek che è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe quindi far parte regolarmente della lista dei convocati di Allegri per la partita di martedì sera contro l'Atalanta. Loftus-Cheek ha saltato le ultime due partite del Milan a causa - facebook.com Vai su Facebook