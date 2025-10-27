Allegri fa causa a un produttore porno per aver divulgato il suo numero di telefono durante uno spettacolo dal vivo

2025-10-24 08:29:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha intrapreso un’azione legale contro il produttore pornografico Andrea Dipre per uno presunta violazione della privacy. Secondo i rapporti La Gazzetta dello Sport l’allenatore ha sporto denuncia dopo che Diprè, nel corso di una diretta sui social, mostrerà il tuo numero di telefono personale. I fatti risalgono al periodo in cui Allegri era allenatore della Juventus. In Luglio 2023 Nel corso di una trasmissione su TikTok, Diprè fece una telefonata all’allora allenatore bianconero, spacciandosi per un avvocato legato alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com