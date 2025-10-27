Allegri docile sugli errori arbitrali | Sbagliano tutti Poi svicola via | Non so cosa rispondere

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre Atalanta-Milan è apparso più che comprensivo di fronte alle difficoltà arbitrali: "In questo calcio, oggi, arbitrare è difficilissimo. Sbagliano, come tutti e bisognerebbe avere più serenità. Anch'io dovrei in certe situazioni contenermi.". Poi, nel merito evita di rispondere: "Non so che dire.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

