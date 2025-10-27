Allegri difende Giménez | È bravo I gol li ha sempre fatti e li farà anche nel Milan
Santiago Giménez, attaccante rossonero, difeso a spada tratta da Massimiliano Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan di domani sera in campionato. Ecco le sue parole sul 'Bebote' nella conferenza stampa odierna nel centro sportivo di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
