Allegri | Arbitri? Sono favorevole al VAR a chiamata sul campionato…
Inter News 24 Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sulla situazione dei rossoneri nella lotta scudetto. Tutti i dettagli in merito. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan Atalanta. MOMENTO DELLA SQUADRA – « Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta aveva partite complicate, ma sono tutte complicate e difficili, anche venerdì contro il Pisa ci siamo complicati la vita: potevamo fare meglio. È importante pensare alla partita di domani: domani recuperiamo Loftus-Cheek prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
