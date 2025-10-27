Allegri | Arbitri? Sono favorevole al VAR a chiamata sul campionato…

Internews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sulla situazione dei rossoneri nella lotta scudetto. Tutti i dettagli in merito. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista di Milan Atalanta. MOMENTO DELLA SQUADRA –  « Sapevamo che il calendario fino alla prossima sosta aveva partite complicate, ma sono tutte complicate e difficili, anche venerdì contro il Pisa ci siamo complicati la vita: potevamo fare meglio. È importante pensare alla partita di domani: domani recuperiamo Loftus-Cheek prima della partita di Parma recupereremo Pulisic, Estupinan speriamo sia a disposizione già con la Roma, per poi affrontare il post sosta con la rosa a disposizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

allegri arbitri sono favorevole al var a chiamata sul campionato8230

© Internews24.com - Allegri: «Arbitri? Sono favorevole al VAR a chiamata, sul campionato…»

Leggi anche questi approfondimenti

allegri arbitri sono favorevoleAllegri sul Var: "Ha migliorato tantissime cose. Gli arbitri vanno lasciati arbitrare" - Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Si legge su milannews.it

allegri arbitri sono favorevoleMilan, Allegri: "Leao può fare 20 gol. Arbitri? Ci vuole più serenità" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Scrive tuttomercatoweb.com

allegri arbitri sono favorevolePolemiche arbitrali, Allegri: "Per gli errori a favore si chiude un occhio, per quelli contro si apre il terzo..." - Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima del match infrasettimanale contro l'Atalanta, toccando anche il tema. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Arbitri Sono Favorevole