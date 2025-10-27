Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan | Nkunku tecnica straordinaria Ci aspettiamo molto

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, ha perfettamente recuperato per Atalanta-Milan, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il match di domani a Bergamo. Condizione in crescita: sarà titolare?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri alla vigilia di atalanta milan nkunku tecnica straordinaria ci aspettiamo molto

© Pianetamilan.it - Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan: “Nkunku, tecnica straordinaria. Ci aspettiamo molto”

News recenti che potrebbero piacerti

allegri vigilia atalanta milanMilan, Allegri: "Giocano gli stessi? Così si conoscono meglio e magari giochiamo meglio..." - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Riporta tuttomercatoweb.com

allegri vigilia atalanta milanMilan, domani c’è l’Atalanta. Allegri dalle 12 in conferenza stampa - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Riporta tuttomercatoweb.com

allegri vigilia atalanta milanMilan, Allegri: "Gimenez farà i suoi goal". E fa il punto su gli infortunati Estupinan, Pulisic, Loftus-Cheek e Jashari - Milan, Massimiliano Allegri parla alla vigilia di Atalanta- Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Vigilia Atalanta Milan