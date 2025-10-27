Alle Gallerie d' Italia #OVERVIEW e #INSIDE | ospiti il fotografo internazionale Matt Black con Alessia Glaviano Calabresi Bardazzi e Pieranni

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Gallerie d’Italia - Torino di Intesa Sanpaolo annunciano i nuovi palinsesti delle rassegne #INSIDE e #OVERVIEW con numerosi ospiti italiani e internazionali tra cui Mario Calabresi, Marco Bardazzi, Simone Pieranni, Franco Arminio, Federico Fubini, Rosella Postorino, Charlotte Cotton, Alessia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

