All' Art Hotel Milano incontro su ' Prato tra arte storia e devozione

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 27 ottobre 2025 - In vista di Ognissanti, giovedì 30 ottobre alle ore 18 l’ Art Hotel Milano  propone “Prato tra arte, storia e devozione”, un viaggio narrativo e visivo che parte dai santi dell’immaginario pratese — da Santo Stefano a Santa Caterina de’ Ricci — e approda a un affondo d’archivio su Francesco Datini, il “mercante di Prato”. La prima parte, guidata da  Ilaria Magni  con I santi nell’arte: da Santo Stefano a Santa Caterina de’ Ricci, invita alla lettura di icone, attributi e dettagli d’opera per riscoprire le radici culturali e spirituali della città. A seguire,  Marco Ferri presenta Documento inedito: immagine originale della lastra tombale di Francesco Datini, rivelando un materiale d’archivio che riapre il dialogo tra devozioni, memorie e identità urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

all art hotel milano incontro su prato tra arte storia e devozione

© Lanazione.it - All'Art Hotel Milano incontro su 'Prato tra arte, storia e devozione”

Scopri altri approfondimenti

art hotel milano incontroAll'Art Hotel Milano incontro su 'Prato tra arte, storia e devozione” - E il giornalista Marco Ferri mostrerà un documento inedito con l'immagine originale della lastra tombale di Fr ... lanazione.it scrive

Prato, all'Art Hotel Milano si apre un autunno all'insegna di arte e cultura - Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 ottobre, dalle ore 18, con un incontro esperienziale tra qigong e neuroscienze a cura del maestro Alfredo Albiani. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Art Hotel Milano Incontro