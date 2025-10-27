All' Art Hotel Milano incontro su ' Prato tra arte storia e devozione

Prato, 27 ottobre 2025 - In vista di Ognissanti, giovedì 30 ottobre alle ore 18 l’ Art Hotel Milano propone “Prato tra arte, storia e devozione”, un viaggio narrativo e visivo che parte dai santi dell’immaginario pratese — da Santo Stefano a Santa Caterina de’ Ricci — e approda a un affondo d’archivio su Francesco Datini, il “mercante di Prato”. La prima parte, guidata da Ilaria Magni con I santi nell’arte: da Santo Stefano a Santa Caterina de’ Ricci, invita alla lettura di icone, attributi e dettagli d’opera per riscoprire le radici culturali e spirituali della città. A seguire, Marco Ferri presenta Documento inedito: immagine originale della lastra tombale di Francesco Datini, rivelando un materiale d’archivio che riapre il dialogo tra devozioni, memorie e identità urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

