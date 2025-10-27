Allarme per 16 studenti a scuola arrivano le ambulanze | ipotesi spray al peperoncino

Allarme lunedì mattina, 27 ottobre, in una scuola di Treviglio per un sospetto uso di spray al peperoncino. Sul posto, in via Caravaggio, sono accorse tre ambulanze della Croce Rossa di Treviglio e un’automedica per prestare soccorso a sedici persone, in gran parte studenti tra i 14 e i 15 anni. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato proprio lo spray urticante a provocare malori e irritazioni tra i presenti. Al momento, solo uno studente è stato trasportato in ospedale, in codice verde, quindi in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Allarme per 16 studenti, a scuola arrivano le ambulanze: ipotesi spray al peperoncino

