Allarme lupi nel Riminese allevamento attaccato 3 volte in una settimana Abbiamo paura d’uscire

Rimini, 27 ottobre 2025 – Ormai è un assedio. Sul colle di Covignano, a Vergiano e dintorni, “ci sentiamo ostaggi dei lupi”. E il grido di allarme, che arriva da Marco Succi e Giorgio Urbinati, rispettivamente presidente e vice del Forum di quartiere 11, più che la prudenza del monito è assordante come una sirena. Quella suonata l’indomani dell’ennesima notte di razzia da parte dei branchi che ormai affollano l’area e che tra sabato e ieri hanno rifatto visita a una casa a duecento metri circa dal carcere di Rimini. Una dozzina di animali sbranati dai lupi. L’abitazione, che alleva numerosi animali da cortile, nella notte ha ricevuto infatti il terzo attacco da parte dei lupi nell’ultima settimana, quando gli animali selvatici si sono intrufolati nel cortile prima lunedì, poi giovedì e infine ieri notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

