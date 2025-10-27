All' AbaRc si presenta il manual brand La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma
L’AbaRC, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e l’associazione Pattuglia San Paolo APS, organizza la cerimonia di premiazione del contest per la progettazione del marchio ufficiale del progetto “La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma”, che si terrà venerdì 31. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
