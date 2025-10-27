Alla Juventus non c’è un problema di allenatore ma qualcosa di più complesso | Comolli esonera Tudor ma Del Piero non è d’accordo
“Tudor in confusione? Non credo sia la parola più adatta. Lo conosco bene come calciatore e come uomo, ma non è in confusione, penso che oggi la Juve non abbia un problema di allenatore ma qualcosa di più complesso”. Così Alessandro Del Piero nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club. A distanza di qualche ora, la Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor: fatali la sconfitta contro la Lazio ( la terza consecutiva ) e le otto partite senza vittoria tra campionato e Champions League. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Alessandro Del Piero non sarà d’accordo con la decisione. “Non credo che con un altro allenatore questa squadra possa vincere il campionato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
