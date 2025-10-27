alla fine ha pagato igor tudor per le poche idee e confuse della juventus

Se non fosse stato per la Juventus, per la sua Juventus, probabilmente Igor Tudor avrebbe fatto i bagagli subito dopo Venezia, con l’obiettivo quarto posto afferrato in extremis e una prospettiva fumosa all’orizzonte. C’era un Mondiale per club da giocare che suonava più come un ostacolo che come un’opportunità e alle sue spalle, il gigante di Spalato, non sentiva davvero la fiducia che ha rappresentato la stella polare della sua carriera da allenatore. In passato, in altri contesti, aveva preferito lasciare sul tavolo progetti non condivisi e soldi. Ma quando di mezzo c’è un debito di riconoscenza nei confronti di un popolo e di una società, diventa difficile far comandare la ragione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

