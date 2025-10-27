Alla Festa del Cinema di Roma Corpo libero | il primo documentario che affronta a 360 gradi la patologia obesità
Percorsi di rinascita, fatti di coraggio, di sforzi e sacrifici, per recuperare il controllo del proprio corpo e della propria vita affettiva e sociale. Sono le storie di persone con obesità raccontate nel documentario “Corpo libero”, prodotto da Telomero Produzioni con il patrocinio dell’ Associazione pazienti Amici Obesi e realizzato con il contributo non condizionante di Lilly e presentato in anteprima nell’ambito della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. “Finalmente l’obesità è una malattia, dichiarata con una legge – sottolinea Margherita Colao, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura a margine della proiezione all’Auditorium Parco della Musica – il che vuol dire che se è una malattia c’è il medico che deve fare una diagnosi corretta e poi decidere tutto quello che è la terapia per ogni singolo paziente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
