Mi sono incuriosito verso questa band che non conoscevo — lo ammetto — dopo che due amici, Marco e Claudia, me li hanno suggeriti, raccontandomi che due anni fa gli All Them Witches avevano “paccato” il Dune Jam in Sardegna e che, ora che venivano a Milano, erano assolutamente da non perdere. Così, il 23 ottobre, li aspettavo fuori dall’Alcatraz di Milano, assorto ad ascoltare in cuffia la versione dilatata della hendrixiana Voodoo Chile, rifatta in salsa All Them Witches. Dopo gli ascolti delle ultime settimane, ero finalmente pronto a godermi questo concerto. Un ringraziamento va a MC2 Live per aver reso possibile questa esperienza e aver portato sul palco dell’Alcatraz due realtà così potenti e ispirate. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - All Them Witches + Elder all’Alcatraz di Milano (23 ottobre 2025)