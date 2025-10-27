All Her Fault trailer e immagini della serie Sky che segna il ritorno di Sarah Snook

Dall’omonimo bestseller dell’autrice pluripremiata Andrea Mara, All Her Fault – di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale – è la nuova serie Sky Exclusive che segna il ritorno sul piccolo schermo della vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Awards Sarah Snook ( Succession ), qui protagonista e produttrice del progetto. La serie, un thriller psicologico in otto episodi, è in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 novembre. Co-protagonisti Dakota Fanning (The Watcher, Ripley) e Jake Lacy (The White Lotus). 🔗 Leggi su Cinefilos.it