Alfredo De Marsico il ricordo di un uomo delle Istituzioni

Tempo di lettura: 3 minuti Un pomeriggio dedicato alla memoria di Alfredo De Marsico, illustre giurista e uomo delle istituzioni, nel quarantennale della sua scomparsa. L’iniziativa, promossa dall’Associazione I rpini per l’Irpinia in collaborazione con l’ Ordine degli Avvocat i di Avellino, si è tenuta presso il Carcere Borbonico di Avellino e ha rappresentato un importante momento di riflessione e valorizzazione della memoria giuridica e culturale del territorio. Dopo i saluti istituzionali di Egle Bianco, presidente di Irpini per l’Irpinia; Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino; Francesca Spena, presidente del Tribunale di Avellino; e Francesco Santosuosso, sostituto procuratore presso il Tribunale di Avellino, l’incontro – moderato dal giornalista Franco Genzale – ha visto gli interventi di Franco Coppi, a vvocato e professore emerito di Diritto Penale presso l’Università “La Sapienza” di Roma; Antonio Guerriero, già procuratore della Repubblica di Frosinone; e Andrea Covotta, direttore Rai Quirinale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alfredo De Marsico, il ricordo di “un uomo delle Istituzioni”

