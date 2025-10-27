Alessio Sakara conquista il mondo e sfida il tempo

. A 44 anni il “ Legionarius ” trionfa nella BKFC Cruiserweight battendo Chris Camozzi davanti al pubblico in delirio di Roma, dimostrando che la determinazione può superare ogni limite. Una notte indimenticabile per lo sport italiano. Il 25 ottobre 2025 resterà una data incisa nella memoria degli appassionati di arti marziali. Nella vibrante cornice di Roma, sotto un cielo carico di emozione, Alessio Sakara ha compiuto un’impresa che ha sorpreso il mondo intero. A 44 anni, il combattente romano ha battuto l’americano Chris Camozzi dopo cinque round durissimi, conquistando il titolo mondiale nella categoria Cruiserweight della Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

