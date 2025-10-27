Alessandro Mason accoltellato dall' ex della fidanzata che si è dato fuoco il 32enne lotta tra la vita e la morte | Era ossessionato da loro

Tentato omicidio e suicidio a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino. Mikhailo Drodyshevskyi, 37enne ucraino, stando a quanto riporta Fanpage.it, ha accoltellato Alessandro Mason, 32. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alessandro Mason accoltellato dall'ex della fidanzata che si è dato fuoco, il 32enne lotta tra la vita e la morte: «Era ossessionato da loro»

