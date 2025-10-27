Alessandro Duran sulla boxe | Mentalità sbagliata in Italia andrebbe cambiato chi circonda i giovani
Alessandro Duran è stato uno dei pugili italiani di punta, conquistando il titolo mondiale WBU dei pesi welter e diventando protagonista sul palcoscenico internazionale negli anni Novanta. Apprezzato commentatore di boxe, ha rilasciato un’intervista ad Alice Liverani per OA Focus, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il classe 1965 si è soffermato sulla durezza di questo sport: “ Non bisogna essere ipocriti, chi sale sul ring sa che il pugilato è uno sport duro e alla gente piace il brivido del ko, infatti i pesi massimi sono la categoria più seguita per quel motivo. Io non ero un pugile così perché facevo della tecnica la mia arma migliore “. 🔗 Leggi su Oasport.it
