Alessandro Airoldi è il nuovo Gran Maestro | Servirò il Palio le Contrade e la città

Legnano (Milano), 27 ottobre 2025 - Una Basilica di San Magno gremita e un’atmosfera solenne hanno fatto da cornice all’investitura religiosa di Alessandro Airoldi, nuovo Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, che raccoglie il testimone da Raffaele Bonito. La cerimonia, officiata da Monsignor Angelo Cairati, ha unito il valore della tradizione con l’emozione di un passaggio di consegne molto sentito dal mondo del Palio. Accompagnato dal rullo dei tamburi e dal suono solenne delle chiarine, Airoldi ha pronunciato il proprio giuramento di fedeltà allo Statuto del Collegio, impegnandosi “a rispettare e far rispettare le regole, a garantire l’indipendenza del Collegio e a dedicare ogni energia al Palio di Legnano, alle Contrade e alla città”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

