Aldrovandi presenta ' Il nostro grande niente' alla Biblioteca Giardino
Giovedì 30 ottobre, presso la Biblioteca Giardino di Modena alle 17:45, l'autore e sceneggiatore Emanuele Aldrovandi presenterà il suo ultimo romanzo ‘Il nostro grande niente’ (Einaudi), nell'ambito della rassegna 'Halloween senza zucca. Incontri alternativi per ragazzi e adulti attorno al giorno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
