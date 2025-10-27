Alberto Tomba le montagne e il cellulare

Ilgiorno.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni volta che viaggio in metropolitana passo qualche minuto, tra una fermata e l’altra, a contare quante persone intorno a me sono alle prese con il loro cellulare. Alcune scrivono, altri passano da una schermata all’altra, altri ancora ascoltano in cuffia e così via dicendo. Ma soprattutto le persone che fanno altro, leggono un libro, sonnecchiano o si guardano in giro, sono un’impressionante minoranza. Azzardo una media: il 10 per cento, uno ogni dieci. Forse questa mia attitudine è diventata un tic, ma inizialmente è partita come un gioco, un passatempo. Però a volte mi chiedo se la nostra dipendenza da cellulare finisca una volta scesi dalla metro o continui in ogni altro luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

