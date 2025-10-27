Domenica 26 ottobre si è svolto al Circolo de Amicis di Milano il primo Congresso Regionale del PLD (Partito Liberal Democratico), che ha eletto il suo primo segretario regionale nella persona di Alberto Pilotto. Nell’ambito della Direzione Regionale sino stati eletti anche i bergamaschi Angelo Mazzola, Martin Graziano e Giuseppe Bassi. L’articolazione delle strutture organizzative del partito sul territorio si completerà il prossimo 15 novembre 2025 con il Congresso Provinciale di Bergamo, che le eleggerà gli organismi locali tra cui il segretario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Alberto Pilotto eletto segretario regionale del Partito Liberal Democratico